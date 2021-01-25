Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк торкнулася серйозної теми, говорячи з підписниками

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Христина затіяла популярну серед блогерів рубрику відповідей на питання. Поки красуня із зірковим чоловіком відпочиває на курорті, у неї з'явився час, щоб поспілкуватися зі своїми шанувальниками.

"Аборт?",- запитав один з підписників Христину.

«Ні. І думаю, що ніколи б не зробила. Вважаю, що якщо не хочеш дітей - захищайтеся", - чесно відповіла жінка.

На питання про абьюзивні відносини Христина теж вирішила поділитися власним досвідом. Вона зазначила, що у неї були складні неприємні стосунки, але життя в аб'юзі не було.

"Коли відчуваю негатив-біжу і закриваюся. Хочу більше позитиву. Хочу ходити і посміхатися до непристойності багато", - зазначила красуня.

Крім цього, Христина вирішила розповісти, що ніколи не була обділена увагою чоловіків. На думку дівчини, у кожного свій шлях. Комусь добре одному, комусь добре з сім'єю, а іншим комфортно жити в гостьовому шлюбі.

"Головне знайти свій баланс, а не піддаватися громадській думці», - підсумувала Горняк.

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