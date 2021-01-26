Дружину телеведучого Володимира Остапчука Христину запідозрили у вагітності

Як повідомляє Politeka.net, зараз подружжя разом відпочиває на гірськолижному курорті, і шанувальники помітили, що дівчина зовсім не катається, на відміну від свого чоловіка. Христина зважилася на відверте зізнання у своєму мікроблозі "Instagram".

"Кукусики, друзі. Ви знаєте, було дуже багато питань, чому я не катаюся на лижах, чи не вагітна я або ще щось в цьому дусі. Багато писали: вітаємо, ви вагітні, тому не катаєтеся. Ні, все набагато простіше. По-перше, я ніколи не каталася на лижах, по-друге, колись, в свої 17 або 18 років у мене була автокатастрофа, після якої у мене був депресійний перелом хребця... Природно, те, що сталося з моїм хребтом, не дає мені в принципі ні кататися на лижах, ні на санках, ні на чому, що може давати якусь компресію для моєї спини. Тому я, поки чоловік катається, релаксую на дивані, отримую від цього колосальне задоволення, тому що в Києві ми весь час кудись поспішаємо",-заявила дружина Остапчука в сторіз.

Трохи більше інформації Христина подала у підписі до роликів:

"Ще я зрозуміла, що я стала боягузом. Але полежати на дивані для мене - це розкіш. У Києві у мене це трапляється дуже рідко. Чистий кайф!".

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