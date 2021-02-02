Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук показал своего сына, с которым не может видеться и-за запрета бывшей жены

Так, Остапчук утверждает, что его экс-супруга Елена Войченко запрещает ему общаться с Эмилией и Эваном даже по телефону.

Сейчас в Сторис своего «Инстраграм» шоумен показал фото сына, и спросил похож ли он на него, передает Politeka.net. Отметим, большинство фолловеров Остапчука ответили утвердительно.

"Похож на папу?", - сделал опрос шоумен.

Напомним, Владимир Остапчук был женат с Еленой Войченко с 2007 по 2020 год. У них есть дочь Эмилия (7 лет) и сын Эван-Александр (2 года). С 15 октября 2020 Остапчук женат на Кристине Горняк.

Ранее Остапчук рассказывал, что даже подарки на Новый год детям ему пришлось выбирать по своему усмотрению. Дело в том, что узнать пожелания дочери и сына Остапчуку просто не удалось. Он длительное время не общается с потомками из-за категорической позиции бывшей жены.

"Моя бывшая жена сейчас вообще не дает мне общаться с детьми, даже по телефону. Я изо дня в день ищу способы и пути, как их (подарки – ред.) передать Эмилии и Эвану и в целом поздравить их с праздниками, увидеться",

– говорил Владимир Остапчук.

Напомним, что раздетая жена Владимира Остапчука понежилась под струями воды, показав, чем соблазняет ведущего: "Доброе утро".

Также Politeka писала, что жена Владимира Остапчука удивила умениями на кухне, досталось и отцу шоумена: "Значит так, я...".

А еще Politeka сообщала, что беда случилась с Остапчуком из-за алкоголя, ведущий угодил в больницу: "У меня отвалился...".