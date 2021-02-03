Коронавирус, которым шоумен Владимир Остапчук переболел, внес изменения в его жизнь

Откровенное признание телеведущий сделал в интервью Фактам.

Как рассказал Владимир Остапчук, после того, как он с женой переболели коронавирусом, у него появилась бессоница, от которой он очень страдает.

"У меня развилась бессонница, которая уже несколько месяцев не проходит. Не могу уснуть до часу ночи, приходится себя укачивать, как маленького ребенка. Или просыпаюсь в четыре утра и не сплю по полтора-два часа", - откровенно признался шоумен.

Более того, Владимир Остапчук со своей женой придерживаются диеты и исключили из рациона вредные блюда.

"В остальном стараюсь придерживаться всем известных правил: хожу в спортзал, не злоупотребляю алкоголем. А еще Кристина готовит очень вкусные и, самое главное, полезные блюда", - добавил он в интервью журналистам.

Ранее мы рассказывали, что жена Владимира Остапчука также столкнулась с осложнениями после того, как переболела коронавирусом.

По словам девушки, она еще долго приходила в себя, боясь тяжелых последствий заболевания.

"После ковид было что-то похожее (панические атаки - ред.). Через две недели началось такое состояние, типа, у меня воспаление легких, я начала сильно паниковать и умолять Вову везти меня в больницу, что я умираю... Потом в итоге я сделала опять все обследования. Врачи сказали, что здорова, и тогда начала успокаиваться", - откровенно ранее признавалась Кристина Горняк.

Напомним, что скандальный Остапчук разругался с женой, публично опозорив ее

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