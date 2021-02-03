Коронавирус, которым шоумен Владимир Остапчук переболел, внес изменения в его жизнь

Откровенное признание телеведущий сделал в интервью Фактам.

Как рассказал Владимир Остапчук, после того, как он с женой переболели коронавирусом, у него появилась бессоница, от которой он очень страдает.

владимир остапчук с женой, кристина горняк

"У меня развилась бессонница, которая уже несколько месяцев не проходит. Не могу уснуть до часу ночи, приходится себя укачивать, как маленького ребенка. Или просыпаюсь в четыре утра и не сплю по полтора-два часа", - откровенно признался шоумен.

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Более того, Владимир Остапчук со своей женой придерживаются диеты и исключили из рациона вредные блюда.

"В остальном стараюсь придерживаться всем известных правил: хожу в спортзал, не злоупотребляю алкоголем. А еще Кристина готовит очень вкусные и, самое главное, полезные блюда", - добавил он в интервью журналистам.

Владимир Остапчук

Ранее мы рассказывали, что жена Владимира Остапчука также столкнулась с осложнениями после того, как переболела коронавирусом.

По словам девушки, она еще долго приходила в себя, боясь тяжелых последствий заболевания.

"После ковид было что-то похожее (панические атаки - ред.). Через две недели началось такое состояние, типа, у меня воспаление легких, я начала сильно паниковать и умолять Вову везти меня в больницу, что я умираю... Потом в итоге я сделала опять все обследования. Врачи сказали, что здорова, и тогда начала успокаиваться", - откровенно ранее признавалась Кристина Горняк.

Напомним, что скандальный Остапчук разругался с женой, публично опозорив ее

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