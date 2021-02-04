Ведущий популярного шоу "Маска" Владимир Остапчук впечатлил зажигательными движениями посреди квартиры

Несмотря на то, что звезда вместе со своей женой Кристиной недавно переехал в апартаменты поменьше, ему вполне хватает места для развлечений, сообщает Politeka.net. Он выложил короткое видео на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Владимир Остапчук появился в кадре, надев коричневую толстовку, и принялся танцевать под саундтрек украинской программы "Маска", повторяя слова одними губами. Таким образом он подогрел интерес к своему проекту и запустил новый конкурс.

"Друзья, видим вы только разогрелись и активно начали присылать видео своих танцев 🖤 Поэтому мы решили продолжить конкурс в субботу! Сразу после утреннего кофе в 10:00 мы объявим победителя. Не надо стесняться! Давайте танцевать!", - предложил Владимир в описании к ролику.

Пользователи сети оценили идею знаменитости в комментариях под роликом:

"Я хочу скачать этот трек 🔥✨♥️❤️😍🥰"; "Отличное решение👍 больше шансов поиграть 🤗"; "Наш любимый Владимир Остапчук никогда не сидит на месте и знает чем занять себя"; "Уу шансов все меньше тогда, а так хочется ваше худи🙏 где же они раньше были ?? 😏".

Ранее Владимир Остапчук рассказал в микроблоге о неприятном случае на автостоянке:

«Вечер перестает быть томным. Какая-то па*ла помяла дверь. Мотаюсь по страховой», - рассказал телеведущий.

Напомним, Остапчук раскрыл тяжелые последствия перенесенного коронавируса: "Уже несколько месяцев...".

Как сообщала Politeka, Остапчук покорил голливудским образом в "Маске", таким его еще не видели.

Также Politeka писала, что скандальный Остапчук показал, как подрос его сын, с которым ему не дают общаться: "Похож на папу?".