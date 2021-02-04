Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк позабавила публику неожиданной выходкой
Как передает Politeka.net, 33-летняя красотка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, чем занимается в ванной по утрам.
Так, девушка засняла себя в красной пижаме в мелкий цветочек. Чтобы не так было скучно сушить волосы, Кристина, "врубила" на телефоне знаменитую песню Уитни Хьюстон "I will always love you". Вооружившись феном, она сделала вид, что поет в него, как в микрофон, пародируя Хьюстон. При этом ее волосы вздымались в разные стороны, но это не помешало Кристине побаловаться. Стоит отметить, у нее хорошие артистические способности.
"Немножко юмора утром, - подписала кадры звезда, добавив, - Жизнь прекрасна, друзья! Помните о том, что кто-то сегодня не проснулся!"
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Наигравшись с феном, Горняк сообщила, что сегодня решила самостоятельно сделать себе укладку.
"Тем более, что в прошлый раз у меня все очень быстро и просто получилось!", - похвасталась девушка, продемонстрировав свои умения обходиться с плойкой.
До этого мы рассказывали, что Остапчук заставляет свою жену делать по вечерам. Молодая семья недавно переехала в новую квартиру и уже затеяла, судя по всему, ремонт.
Кристина предстала на кадрах в розовом худи, со строительным валиком в руке. Девушка наносила специальную смесь на стену, которую старательно размазывала. Остапчук при этом наблюдал за процессом с камерой.
"А мне дадут потом еду сегодня?", - в шутку спросила Кристина и получила утвердительный ответ.
Напомним, что жена Остапчука без капли скромности выставила ягодицы в обтягивающем наряде: "Крис, да ты огонь".
А еще Politeka писала, что озорной Остапчук впечатлился отдыхом в Украине, раскрыв все карты: «Собрал жену и мотнул в…».