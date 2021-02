Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк потішила публіку несподіваною витівкою

Як передає Politeka.net, 33-річна красуня опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, чим займається у ванній вранці.

Так, дівчина зняла себе в червоній піжамі в дрібну квіточку. Щоб не так було нудно сушити волосся, Христина, "врубила" на телефоні знамениту пісню Вітні Г'юстон "I will always love you". Озброївшись феном, вона зробила вигляд, що співає в нього, як в мікрофон, пародіюючи Х'юстон. При цьому її волосся здіймалося в різні боки, але це не завадило Христині побалуватися. Варто відзначити, у неї хороші артистичні здібності.

"Трошки гумору вранці, - підписала кадри зірка, додавши, - Життя прекрасне, друзі! Пам'ятайте про те, що хтось сьогодні не прокинувся!"

Награвшись з феном, Горняк повідомила, що сьогодні вирішила самостійно зробити собі укладку.

"Тим більше, що минулого разу у мене все дуже швидко і просто вийшло!",- похвалилася дівчина, продемонструвавши свої вміння обходитися з плойкою.

До цього ми розповідали, що Остапчук змушує свою дружину робити вечорами. Молода сім'я нещодавно переїхала в нову квартиру і вже затіяла, судячи з усього, ремонт.

Христина постала на кадрах в рожевому худі, з будівельним валиком в руці. Дівчина наносила спеціальну суміш на стіну, яку старанно розмазувала. Остапчук при цьому спостерігав за процесом з камерою.

"А мені дадуть потім їжу сьогодні?", - жартома запитала Христина та отримала ствердну відповідь.

