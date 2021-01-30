"А мне дадут потом еду сегодня?"

Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк обескуражила неожиданными кадрами

Как передает Politeka.net, 33-летняя красотка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала их с мужем любопытное занятие. "Вечерние игрища" гласит надпись на кадрах.

Так, Кристина предстала в розовом худи, с хвостиком и без макияжа, со строительным валиком в руке. Девушка наносила специальную смесь на стену, которую старательно размазывала.

Остапчук наблюдал за процессом с камерой.

"А как вы выравниваете? Или оно само впитывается?", - спросила его жена.

"Давай, катай-катай...", - Владимир заставил Кристину, которая на секунду отвлеклась, далее работать руками.

"А мне дадут потом еду сегодня?", - не унималась девушка. Получив утвердительный ответ она продолжила работать.

"Это очень успокаивает", - говорится в подписи на фото.

Мы уже рассказывали, что парочка недавно переехала в новую квартиру - прежняя оказалась слишком велика для них двоих (предполагалось, что дети Остапчука от первого брака будут у них частенько гостить, но из-за конфликта их родителей, малыши здесь редко бывали).

Переезд стал настоящим испытанием для ведущего. Распаковая многочисленные коробки тот не выдержал: "Ребята, честно, я в диком шоке. Зачем человеку столько вещей? Это просто адский ад, это мы еще половину даже не разобрали", - заявлял возмущенный Владимир.

Напомним, что жена Остапчука без капли скромности выставила ягодицы в обтягивающем наряде: "Крис, да ты огонь".

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