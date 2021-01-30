Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк обескуражила неожиданными кадрами
Как передает Politeka.net, 33-летняя красотка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала их с мужем любопытное занятие. "Вечерние игрища" гласит надпись на кадрах.
Так, Кристина предстала в розовом худи, с хвостиком и без макияжа, со строительным валиком в руке. Девушка наносила специальную смесь на стену, которую старательно размазывала.
Остапчук наблюдал за процессом с камерой.
"А как вы выравниваете? Или оно само впитывается?", - спросила его жена.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
"Холостячка" Мишина впервые рассказала о переезде Эллерта, реакция сына оказалась бурной: "Саня будет..."
На чем ездят Каменских, Влад Яма, Билык, Дорофеева и другие звезды-любимчики украинцев: фото, чей "конь" роскошнее
Судья "Х-Фактора" Кондратюк разнес "Квартал 95" и "Дизель Шоу" за сделки с РФ: "Рыба гниет с головы"
Потап после внезапной смерти отца Каменских излил душу на украинском языке: "Хочу, чтобы мужчины не забывали..."
"Давай, катай-катай...", - Владимир заставил Кристину, которая на секунду отвлеклась, далее работать руками.
"А мне дадут потом еду сегодня?", - не унималась девушка. Получив утвердительный ответ она продолжила работать.
"Это очень успокаивает", - говорится в подписи на фото.
Мы уже рассказывали, что парочка недавно переехала в новую квартиру - прежняя оказалась слишком велика для них двоих (предполагалось, что дети Остапчука от первого брака будут у них частенько гостить, но из-за конфликта их родителей, малыши здесь редко бывали).
Переезд стал настоящим испытанием для ведущего. Распаковая многочисленные коробки тот не выдержал: "Ребята, честно, я в диком шоке. Зачем человеку столько вещей? Это просто адский ад, это мы еще половину даже не разобрали", - заявлял возмущенный Владимир.
Напомним, что жена Остапчука без капли скромности выставила ягодицы в обтягивающем наряде: "Крис, да ты огонь".
А еще Politeka писала, что озорной Остапчук впечатлился отдыхом в Украине, раскрыв все карты: «Собрал жену и мотнул в…».
Также Politeka сообщала, что жену Остапчука поздравляют с беременностью, неожиданное заявление: "Я поняла, что стала...".