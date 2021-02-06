Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк поделилась нежным снимком, похваставшись идеальной внешностью

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кристина опубликовала красивое фото, на котором продемонстрировала нежный домашний образ. Теплые тона сделали внешность девушки особенно нежной и женственной.

«Хочу всем пожелать уютных выходных! Кто-то их встретит у камина, а кто-то с родителями, возможно, кто-то в объятиях любимых. Есть те, кто греют попы на морях, а есть, кто будет работать не покладая рук, но в любом случае пусть эти дни будут уютными и тёплыми для всех Вас!», - подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и пожеланий.

«Удачных покупок и хорошего настроения!», «Вы прекрасна!», «Вы знаете на Вас очень приятно смотреть. Вы настоящая и это притягивает. Хороших выходных», - пишут пользователи сети.

Но нашлось и несколько злопыхателей, которые регулярно пишут девушки оскорбления с фейковых страничек.

«В старости будешь одинокая, всё вернётся бумерангом! Гореть в аду тебе!», - написали под постом.

Впрочем, Кристина не стала удалять комментарий. Она решила уделать обидчика, пошутив над ним.

«Там и встретимся», - парировала красотка, насмешив своих поклонников.

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