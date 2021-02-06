Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірник розповіла про своє ставлення до корекції зовнішності
Як передає Politeka.net, 33-річна дружина Остапчука поповнила свій Instagram Stories знімком незрівнянної Мерилін Монро, а також розповіла про свої думки з приводу силіконових грудей.
Так, на чорно-білій фотографії, до якої Христина Гірник вирішила прив'язати свої міркування про зовнішність жінок, зображена американська кіноактриса Мерилін Монро. Зірка дивиться в сторону, кокетливо покусуючи мізинчик правої руки і нахилившись трохи вперед. Як відомо, Монро славилася своїми ідеальними параметрами, про які ходили легенди і які звели з розуму не одного представника сильної статі.
На знімку Христина Гірник прикріпила запитання від однієї зі своїх передплатниць, яка поцікавилася, як вона ставиться до збільшення грудей за допомогою пластичної операції.
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"Христина, ви за або проти силікону в грудях? Якщо зробити невелику і акурат?",- свідчило питання до дружини Остапчука.
На що красуня Сміла відповіла, що зовсім не проти таких втручань у зовнішність дівчат, якщо це допоможе зробити їх щасливішими.
"Я за все, що робить нас впевненішими і щасливішими. Якщо питання саме в грудях, то чому ні?",- відповіла Христина Гірник.
Але також вона припустила, що щастя найчастіше не залежить від ідеальних параметрів і досягається іншими способами.
"Але часто це ж не пов'язано із зовнішніми факторами", - зазначила Христина.
Нагадаємо, що нинішня дружина Володимира Остапчука постійно розповідає про себе своїм передплатникам в Stories і завжди намагається підтримати інтерес шанувальників новими публікаціями. Нещодавно вона порадувала фоловерів потішним відео у ванній, де вона співала в фен, немов у мікрофон, знамениту пісню Уїтні Х'юстон.
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