"Зовсім не проти..."

Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірник розповіла про своє ставлення до корекції зовнішності

Як передає Politeka.net, 33-річна дружина Остапчука поповнила свій Instagram Stories знімком незрівнянної Мерилін Монро, а також розповіла про свої думки з приводу силіконових грудей.

Так, на чорно-білій фотографії, до якої Христина Гірник вирішила прив'язати свої міркування про зовнішність жінок, зображена американська кіноактриса Мерилін Монро. Зірка дивиться в сторону, кокетливо покусуючи мізинчик правої руки і нахилившись трохи вперед. Як відомо, Монро славилася своїми ідеальними параметрами, про які ходили легенди і які звели з розуму не одного представника сильної статі.

На знімку Христина Гірник прикріпила запитання від однієї зі своїх передплатниць, яка поцікавилася, як вона ставиться до збільшення грудей за допомогою пластичної операції.

"Христина, ви за або проти силікону в грудях? Якщо зробити невелику і акурат?",- свідчило питання до дружини Остапчука.

На що красуня Сміла відповіла, що зовсім не проти таких втручань у зовнішність дівчат, якщо це допоможе зробити їх щасливішими.

"Я за все, що робить нас впевненішими і щасливішими. Якщо питання саме в грудях, то чому ні?",- відповіла Христина Гірник.

Але також вона припустила, що щастя найчастіше не залежить від ідеальних параметрів і досягається іншими способами.

"Але часто це ж не пов'язано із зовнішніми факторами", - зазначила Христина.

Нагадаємо, що нинішня дружина Володимира Остапчука постійно розповідає про себе своїм передплатникам в Stories і завжди намагається підтримати інтерес шанувальників новими публікаціями. Нещодавно вона порадувала фоловерів потішним відео у ванній, де вона співала в фен, немов у мікрофон, знамениту пісню Уїтні Х'юстон.

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