Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала о своем отношении к коррекции внешности

Как передает Politeka.net, 33-летняя супруга Остапчука пополнила свой Instagram Stories снимком несравненной Мерилин Монро, а также рассказала о своих мыслях по поводу силиконовой груди.

Так, на черно-белой фотографии, к которой Кристина Горняк решила привязать свои рассуждения о внешности женщин, изображена американская киноактриса Мерилин Монро. Звезда смотрит в сторону, кокетливо покусывая мизинчик правой руки и наклонившись немного вперед. Как известно, Монро славилась своими идеальными параметрами, о которых ходили легенды и которые свели с ума не одного представителя сильного пола.

На снимке Кристина Горняк прикрепила вопрос от одной из своих подписчиц, которая поинтересовалась, как она относится к увеличению груди с помощью пластической операции.

"Кристина, вы за или против силикона в груди? Если сделать небольшую и аккурат?",- гласил вопрос к супруге Остапчука.

На что красотка смела ответила, что совсем не против таких вмешательств во внешность девушек, если это поможет сделать их счастливее.

"Я за все, что делает нас увереннее и счастливее. Если вопрос именно в груди, то почему нет?",- ответила Кристина Горняк.

Но также она предположила, что счастье чаще всего не зависит от идеальных параметров и достигается другими способами.

"Но часто это же не связано с внешними факторами",- отметила Кристина.

Напомним, что нынешняя супруга Владимира Остапчука постоянно рассказывает о себе своим подписчикам в Stories и всегда старается поддержать интерес поклонников новыми публикациями. Недавно она порадовала фолловеров забавным видео в ванной, где она пела в фен, словно в микрофон, знаменитую песню Уитни Хьюстон.

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