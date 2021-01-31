Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, Христина, поділилася містичною історією зі свого життя

Як повідомляє Politeka.net, дівчина виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" пікантне фото в нижній білизні, яким порадувала свого чоловіка. Вона розстебнула верхні гудзики сорочки кремового кольору, з лукавою посмішкою відтягнула комір і виставила напоказ частину чорного мереживного комплекту.

"Бачу сни щоночі. Бачу людей у снах, проживаю там ціле життя!🤎 Розповім історію з дитинства. Коли я була зовсім маленька, рік/два, щоночі я бачила в нашій спальні бабусю в Косинці, яка приходила до мене чи то уві сні, або наяву. Але я чітко її пам'ятаю в нашій батьківській спальні. Хм. Містика? Але з тих пір я все також бачу сни. Часто бачу своїх знайомих, з якими веду діалоги. І ось зовсім недавно почула таку версію, що коли ми спимо, наша душа літає в зовсім іншому місці, в іншому може навіть світі і проживає там інше життя. Прям цікаво стало!",- зізналася Христина в описі.

Раніше Христина видала, що її чоловік Володимир змушує робити руками під час "вечірніх ігрищ". Вона виклала в сторіз ролик, в якому постала в рожевому худі, з хвостиком і без макіяжу. Озброївшись будівельним валиком, дружина ведучого почала робити ремонт, поки її коханий знімав процес на камеру.

"А як ви вирівнюєте? Або воно саме вбирається?",- запитала його дружина.

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