Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, Кристина, поделилась мистической историей из своей жизни

Как сообщает Politeka.net, девушка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" пикантное фото в нижнем белье, которым порадовала своего мужа. Она расстегнула верхние пуговицы рубашки кремового цвета, с лукавой улыбкой оттянула воротник и выставила напоказ часть черного кружевного комплекта.

"Вижу сны каждую ночь. Вижу людей во снах, проживаю там целую жизнь!🤎 Расскажу историю из детства. Когда я была совсем маленькая, годик/два, каждую ночь я видела в нашей спальне бабулю в косынке, которая приходила ко мне то ли во сне, или наяву. Но я четко ее помню в нашей родительской спальне. Хм. Мистика? Но с тех пор я все также вижу сны. Часто вижу своих знакомых, с которыми веду диалоги. И вот совсем недавно услышала такую версию, что когда мы спим, наша душа летает в совсем другом месте, в другом может даже мире и проживает там другую жизнь. Прям интересно стало!", - призналась Кристина в описании.

Ранее Кристина выдала, что ее муж Владимир заставляет делать руками во время "вечерних игрищ". Она выложила в сториз ролик, в котором предстала в розовом худи, с хвостиком и без макияжа. Вооружившись строительным валиком, жена ведущего принялась делать ремонт, пока ее возлюбленный снимал процесс на камеру.

"А как вы выравниваете? Или оно само впитывается?", - спросила его жена.

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