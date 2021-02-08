Телеведущий Владимир Остапчук и его новая жена Кристина Горняк отправились на Мальдивы

Как передает Politeka.net, 33-летняя Горняк опубликовала серию любопытных "сториз" в Инстаграм, на которых показала себя с супругом в аэропорту.

Парочка решила развлечься в ожидании рейса необычным способом.

Так, они сидели за столиком в кафе, когда Кристина сделала неожиданное предложение, от которого Владимир не смог отказаться. Оказывается, у нее есть особое умение, которым девушка не преминула воспользоваться случаем, чтобы похвастаться.

По словам Горняк, им лететь до следующей пересадки 5 часов, и у нее есть план, как "порвать Вову".

"Тут едим и пьем... И я говорю Вове, мы взяли с собой карты, и что я тебя сейчас порву в дурачка. Потому что у меня очень хорошая школа - бабушка и дедушка. Спорим?", - заявила за кадром жена Остапчука.

"Естественно... Голой выйдешь вообще из самолета!", - резко отреагировал тот, намекнув на свою победу.

"А мы что - на раздевание?..", - смущенно переспросила у него Кристина.

К сожалению, чем закончились их забавы, история умалчивает.

Кадрами путешествия в своем Инстаграм делился и сам Остапчук. Ведущий показал публике, как складывает чемоданы и что в них.

«Так, роднульки. Вы просили меня сделать обзорчик чемодана, что же мы берем с собой в отпуск», - рассказал шоумен, продемонстрировав содержимое сумок. В них оказались одежда, легкие снеки и вещи для развлечений.

Кроме того, Владимир заснял себя с супругой непосредственно уже в самолете. Для путешествия звезда выбрал клетчатый костюм, как из фильма "Джентельмены", а его супруга была в стильном синем худи.

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