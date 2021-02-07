Популярний український ведучий Володимир Остапчук показав, як вони з дружиною готуються до відльоту з України

Артист поділився новими кадрами в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, Остапчук повідомив, що вони з Христиною Гірник збираються на відпочинок. У своїх відео він не розкрив, куди вони летять, проте, судячи з легкого одягу у валізах, цей буде якийсь жаркий курорт.

Остапчук показав, що вони з дружиною беруть з собою на відпочинок.

"Так, роднульки. Ви просили мене зробити оглядач валізи, що ж ми беремо з собою у відпустку", - розповів шоумен, демонструючи вміст своїх валіз. У них виявився одяг, легкі снеки і речі для розваг.

Потім Остапчук показав, як вони з дружиною прибули в «Бориспіль». При цьому, Гірник явно веселилася і йшла по аеропорту, забавно пританцьовуючи.

"Нарешті танцюючий нотаріус знову в справі! Щоб ви розуміли, в "Борисполі" взагалі немає людей! Я такого взагалі ніколи не бачив", - зазначив ведучий.

В аеропорту дійсно небагатолюдно, судячи з його відео.

Потім ведучий показав, як вони з дружиною перекушують і випивають перед польотом. Судячи з усього, попереду їх чекає відпустка, повна вражень.

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