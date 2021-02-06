Відомий український телеведучий Володимир Остапчук захопився новим образом і не втримався на ногах під час зйомок шоу "Маска"
Як передає Politeka.net, зірці стало не по собі в третьому випуску проекту, де він зіграв вампіра. Відповідні кадри закулісся з'явилося в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися повністю, скрольте сторінку до кінця).
В рамках шоу Володимир Остапчук приміряв образ зі знаменитого фільму "Інтерв'ю з вампіром": синій сюртук з сріблястим декором, мереживні манжети, яскрава жилетка і шийну хустку з брошкою. Крім того, артист надів перуку з довгим хвостом і став дуже блідим завдяки гриму.
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У такому вигляді ведучий з нудьгуючим виглядом стояв на бекстейджі "Маски", коли йому з-за кадру підсунули головку часнику. Володимир тут же зобразив переляк і впав на коліна, прикидаючись мертвим.
"Друзі, ми починаємо! Третій випуск фантастичного гіпершоу маска 🔥 вмикайте канал"Україна". Чекаємо вас!",- підписали ролик організатори.
Раніше Володимир остапчук поділився у своєму блозі пікантними подробицями свого особистого життя. Користувачі поцікавилися у знаменитості, приставали до нього "багаті жінки з непристойними пропозиціями", а ведучий не став приховувати правду і відверто розповів про такі моменти: «так, і не раз. Але Вова тільки по любові", - заявив він.
Нагадаємо, що роздягнена дружина Володимира Остапчука поніжилася під струменями води, показавши, чим спокушає ведучого: "Доброго ранку".
Також Politeka писала, що Остапчук підкорив голлівудським образом у "масці", таким його ще не бачили: "вилитий Бред Пітт"
А ще Politeka повідомляла, що біда трапилася з Остапчуком через алкоголь, ведучий потрапив до лікарні: "у мене відвалився...".