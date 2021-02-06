Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук увлекся новым образом и не удержался на ногах во время съемок шоу "Маска"

Как передает Politeka.net, звезде стало не по себе в третьем выпуске проекта, где он сыграл вампира. Соответствующие кадры закулисья появилось в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть полностью, скрольте страницу до конца).

В рамках шоу Владимир Остапчук примерил образ из знаменитого фильма "Интервью с вампиром": синий сюртук с серебристым декором, кружевные манжеты, яркая жилетка и шейный платок с брошью. Кроме того, артист надел парик с длинным хвостом и стал очень бледным благодаря гриму.

В таком виде ведущий со скучающим видом стоял на бэкстейдже "Маски", когда ему из-за кадра подсунули головку чеснока. Владимир тут же изобразил испуг и упал на колени, притворяясь мертвым.

"Друзья, мы начинаем! Третий выпуск фантастического гипершоу МАСКА 🔥 Включайте канал "Украина". Ждем вас!", - подписали ролик организаторы.

Ранее Владимир остапчук поделился в своем блоге пикантными подробностями своей личной жизни. Пользователи поинтересовались у знаменитости, приставали ли к нему "богатые женщины с неприлисными предложениями", а ведущий не стал скрывать правду и откровенно рассказал о таких моментах: «Да, и не раз. Но Вова только по любви», - заявил он.

Напомним, что раздетая жена Владимира Остапчука понежилась под струями воды, показав, чем соблазняет ведущего: "Доброе утро".

Также Politeka писала, что Остапчук покорил голливудским образом в "Маске", таким его еще не видели: "вылитый Брэд Питт"

А еще Politeka сообщала, что беда случилась с Остапчуком из-за алкоголя, ведущий угодил в больницу: "У меня отвалился...".