Скандалы артистов из-за их публичных высказываний нередко приводят к действительно серьезным последствиям

Очень часто звезды во время прямого эфира, на съемках или в собственных видео для Инстаграм не думают о серьезности сказанного ими самими и о том, как их слова могут повлиять на работу в будущем. Представляем вашему вниманию подборку печальных скандалов, повлиявших на репутацию артистов.

День назад Ольга Полякова попала в крупный скандал после того, как назвала Тину Кароль «известной плакальщицей на похоронах». Пользователи сети были в ярости, ведь репертуар заслуженной артистки Украины не только не считается трагичным, но еще и отличается особым смыслом.

Полякова поспешила объясниться в сети: "Это относится исключительно к творчеству и песням Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю, и я никогда бы не стала шутить на тему ее личной трагедии и личной истории", - отметила Полякова.

Отметим, супруг Тины Кароль умер от рака желудка и с тех пор звезда посвящает себя единственному сыну и своему творчеству. Сейчас на Полякову все еще продолжает сыпаться волна негатива.

Регина Тодоренко за свои необдуманные слова заплатила довольно серьезно. В одном из интервью вместе с мужем звезда не задумываясь обсуждала разводы среди звезд. Когда речь зашла о домашнем насилии и побоях, Тодоренко сказала: «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?».

После этого поток гнева женщин, которые подвергались насилию буквально ошеломил артистку. Пытаясь оправдаться, блогер заявила, что «женщине надо было кроткой» и «учить мужчину, чтобы он не был агрессивным».

Это привело к новой волне негодования в социальных сетях. В результате Тодоренко лишили звания «Женщина года» по версии российского издания Glamour, а компания, занимающаяся представительством PepsiCo и также компания подгузников Pampers разорвала с ней контракты.

Владимир Остапчук во время интервью в «Светской жизни» очень пожалел о неудачном монтаже выпуска. Создатели программы обманули зрителей, вырезав его ответ и смонтировав вместо него ответ Кристины на другой вопрос.

В шоу Катя спросила у Владимира, правда ли, что он не дает деньги бывшей жене на содержание их общих детей, но в то же время дарит возлюбленной дорогое кольцо и машину.

«Мой ответ на этот вопрос вырезали. Я сказал, что люблю своих детей, никогда даже не подумаю о том, чтобы их покинуть, и обеспечиваю их» - сказал разозлившийся артист.

Он также отметил, что беспокоится о детях и действительно их обеспечивает, оплачивает школу и садик, выделяет деньги на продукты и одежду, регулярно встречается с детьми. Чтобы не быть голословным, он даже предоставил в сети чеки.

Молодая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова оскандалилась с бывшей женой мужа во время трагедии. Дело в том, что девушку подняли на смех из-за неоднозначного высказывания. У Виктора и бывшей жены умер сын, в то время как девушка рассуждала: когда ей вернуться в социальные сети после "боли утраты".

Экс-супруга Павлика заявила, что не верит девушке. Более того, она не может чувствовать и обсуждать утрату, поскольку совершенно не думала о ребенке, когда уводила Виктора из семьи.

После этого бывшая жена Павлика потребовала прекратить "пиариться на горе", к которому она не имеет отношения. На что девушка выложила очередную сторис. где пожаловалась, что ее пытаются затравить.

Певица Анна Корсун разразилась бранным потоком, как после наступления карантина не смогла въехать в Украину из России. Певица записала эмоциональное обращение, в котором матом обругала украинское консульство. В ответ артистка получила массу гневных комментариев от украинцев,

"Люди, которые пишут все это г*вно, неужели вы искренне считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? Или вы считаете, что вам это добавляет благородности и добропорядочности? Нет, не добавляет! Чему вы учите своих детей? Что вы показываете этими пожеланиями обществу? Вы показываете пример агрессии, травите других, кто отличается от вас", - возмущается певица. Впрочем, здесь ее тоже не поддержали.

Напомним, что Полякову затравили из-за унижений Кароль, звезде пришлось извиниться: "У Тины очень грустный..."

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