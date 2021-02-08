Певица Тина Кароль сделала себе незабываемый подарок ко дню рождения
Как передает Politeka.net, 36-летняя артистка впервые рассказала о своем путешествии в Африку в эфире программы "Світське життя", показав уникальные кадры (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Накануне своего дня рождения Кароль решилась на необычное приключение, отправившись в Намибию. По словам звезды, это самая цивилизованная часть Африки, поэтому она не боялась ни пандемии, ни каких-либо других угроз. Путешествовала Кароль не сама, а вместе с 12-летним сыном Веней.
"Я взяла Веню под мышку и сказала: "Мы едем в путешествие!" 12 дней мы были в машине, путешествовали по всей стране", - рассказала певица.
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По словам Кароль, ее привлекли невероятные пейзажи.
"Это разный ландшафт - от океана и потерянных кораблей до дюн. Мы там сделали целую фотосессию...", - похвасталась звезда.
Конечно, же побывать в Африке и не увидеть диких животных - невозможно. Кароль с сыном особенно впечатлило сафари.
Артистка рассказала о том, что первого, кого они встретили, были гиббоны (из семейства приматов), которые просто бежали по дороге, по которой они ехали. Кароль сравнила встречу с экзотическими животными, как с НЛО. Увидев жирафа на третий день, они с Веней уже не так бурно реагировали, как в самом начале путешествия.
Ранее мы сообщали, Кароль в черном облегающем платье искусила чувственными кадрами во время презентации своей продукции для дома.
"Сегодня выходит моя первая ароматическая коллекция для дома Tina Karol Home. Я хотела создать коллекцию, благодаря которой в доме станет уютно, а в сердце тепло", - говорится в посте.
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