До этого певица Тина Кароль лишь однажды показывала свой особняк изнутри

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала любопытные кадры в "сториз" в Инстаграм. Певица похвасталась подаренным одним из ее фанатов собственным портретом. Огромную картину артистка повесила в одной из комнат своего роскошного трехэтажного особняка.

"Очень красиво", - прокомментировала презент певица.

Таким образом, Тина частично "засветила" интерьер дома. В частности, комната, где теперь висит портрет, выполнена в светлых тонах, стена украшена необычными светильниками. Деревянный пол и балки на потолке придают особый шик. Кроме того, в помещении стоит уютный раскладной диван кремового оттенка с серыми вставками. На момент фото в углу лежала мягкая игрушка.

Стоит отметить, звезда очень редко "пускает" публику за двери своего дома. Если быть точнее, Кароль единожды показывала убранство особняка пять лет назад, когда давала интервью Екатерине Осадчей.

Поместье в селе Зазимье Тине подарил в 2008 году в честь рождения сына Вениамина ее покойный супруг, продюсер Евгений Огир. Мужчина начал строить дом на участке в 20 км от Киева, когда был еще здоров и мечтал о том, как с женой и ребенком будет жить в нем долго и счастливо. Увы, до окончания строительства он не дожил, но Кароль достроила особняк сама.

Слухи о том, что артистка хотела продать дом, не подтвердились, и в 2014-м, через год после смерти супруга, они с маленьким Веней въехали в дом.

До недавнего времени певица с сыном жили вместе, но сейчас Вениамин учится в Англии.

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