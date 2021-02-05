Некоторые звезды решаются показать поклонникам свой дом

Давайте посмотрим на знаменитостей, которые "рассекретили" свое жилье, показав некоторые детали интерьера и так далее, пишет Politeka.net.

Певица Настя Каменских и ее супруг, рэпер Потап, живут в двухэтажном особняке под Киевом. На территории можно заметить бассейн и место для отдыха.

Артистка часто показывает свою ванну, кухню и другое.

Оля Полякова недавно показала свою роскошную квартиру в Киеве. На видео в Ютубе звезда призналась, что ей пришлось покинуть свою комнату и переехать в зал. Сейчас в комнате артистки живет старшая дочь. У последней, таким образом, появился свой уголок.

В квартире имеются гардеробы и роскошная ванна.

Кроме того, у артистки есть роскошный загородный дом.

Участники группы The Hardkiss супруги Юлия Санина и Валерий Бебко живут в доме под Киевом. Пара выбрала современный дизайн дома без лишних фактур и деталей. Дизайн сделан в спокойных тонах, а также в доме используются элементы дерева.

Певица Тина Кароль получила дом в подарок от своего мужа, продюсера Евгения Огира. Жилье пришлось достраивать самой, ведь супруг скончался.

Коттедж находится под Киевом, на территории есть лаунж-зона и спортзал, а также сад, огород и розарий.

У сына звезды, Вениамина, есть отдельный этаж, как и у самой Кароль.

Артисты-супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес живут за городом в двухэтажном особняке. В доме

со светлыми стенами и натуральным полом есть огромный диван и ТВ-зона в гостиной, кухня со столом-островом и панорамным окном во двор, собственная терраса.

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