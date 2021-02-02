Украинская певица Оля Полякова поразила кадрами в клинике

Оля Полякова неожиданно попала на процедуры, которые ей оказывали в клинике. По признанию самой певицы в ее Instagram Stories она приехала в клинику сразу после прилета, пишет Politeka.net.

Полякова обновила страницу короткими видео, снятыми во время того, как специалист проводил бьюти-процедуры на ее лице. В кадре Оля Полякова лежит на столе без одежды, а ее грудь прикрыта всего лишь большим махровым полотенцем. Полякова лежит расслабленная в то время, как мастер с помощью прибора чистит ей лицо, измазанное прозрачным гелем.

Полякова пыталась наслаждаться этим процессом под спокойную музыку, играющую на фоне, и смотрит в камеру, демонстрируя процесс поклонникам.

На втором ролике на безупречную кожу 37-летней Поляковой мастер косметолог точками нанес крем, чтобы успокоить ее после активных массажных движений. Певица, снимая видео, добавила сияющий эффект, от которого ее лицо буквально "светилось" и "переливалось". Звезда поднесла камеру поближе, чтобы поклонники смогли получше рассмотреть ее волшебное преображение.

"С самолета прямо в клинику",- написала Оля Полякова в публикации.

Напомним, что Оля Полякова совсем недавно рассказала фанатам, от чего она получает истинное удовольствие. Звезда лежала на кровати в одном халатике, который был немного раскрыт в зоне декольте. На ней также была знаменитая корона, без которой в последнее время Оля Полякова не выступает на концертах.

Звезда, томная и расслабленная, с красивым макияжем и безупречным личиком, рассказала, что получает наслаждение от хорошо выполненной работы. Видимо, она только недавно закончила выступать и наконец-то, довольная, расслабилась после работы.

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