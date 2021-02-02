Украинский продюсер и артист Андрей Данилко не смог выдержать поведения своих коллег
Так, Данилко был недоволен тем, как ведут себя другие «детективы». Артист пожаловался, что Оля Полякова и Настя Каменских мешают ему угадывать артистов под масками своими танцами в мини-юбках. Он также попросил Олега Винника и Dzidzio не мешать ему подпеванием.
Напомним, коллеги Данилко не смогли усидеть на месте во время выступления Буряка во втором эпизоде «Маски». Когда участник пел песню Смерека девушки пустились в пляс, а Винник и Dzidzio подпевали участнику.
«Наши детективы дурачатся, и мне, как серьезному человеку, мешают своим пением послушать участника. Потому что Олег и Dzidzio пели, и я не мог понять, кто скрывается под маской. Я и так сижу в шоке! Я считаю, что надо запретить подпевать! А еще Оля поднимает юбку! Ребята, вы меня сбиваете — сначала Настя поднимала юбку, потом Оля начала», — заявил «детектив».
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Данилко добавил, что даже готов обратиться в Печерский суд:
«Я хочу знать, кто Буряк! И пишу в Печерский суд!», — пошутил он.
Отметим, Каменских с Поляквой уже не в первый раз досаждают Данилко. Ранее, они активно подпевали и танцевали рядом с Данилко во время выступления «Козы».
«Девочки, идите туда. Вы застесняли меня опять. Вот вам нравится меня стеснять!» — заявил он.
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