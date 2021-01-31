Стало известно имя еще одного участника шоу "Маска"
Как сообщает Politeka.net, зрители и судьи увидели во втором выпуске шоу увидели восемь выступлений, но по результатам голосования 2 из них попали в номинацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Судьи шоу Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и Михаил Фома (DZIDZIO) решили узнать кто скрывается за маской Крапанки, а Мольфара стремились пропустить в следующий этап. Судь подозревали, что под маской Крапанки скрывалась Екатерина Осадчая или Alyona Alyona.
Проголосовав, зрители сделали свой выбор и решили снять маску с Крапанки. Как оказалось, под образом скрывалась Оксана Байрак.
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"Я сейчас смеялась со страшной силой в этой маске. Я делаю вам огромный реверанс, потому что я получила удовольствие", - заявила Байрак.
Судьи были мягко говоря в шокированы увиденным.
"Говорите, говорите. Я вообще не ожидал. Оксана, мне понравилось, правда", - заявил Андрей Данилко, когда режиссер вышла на бис с песней "Дольче Габбана".
Отметим, что за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.
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