Певица Ольга Полякова вызвала ажиотаж неожиданными кадрами - ураган эмоций

Как передает Politeka.net, 37-летняя артистка опубликовала свежие фото в "сториз" в Инстаграм, на которых показала свою экскурсию на колбасно-мясной завод.

Ольга решила, посмотреть как делают ее любимые сардельки, которыми, как она сама призналась, завтракает уже второй день. Восторгу звезды не было предела.

"О, Боже! Так, ребята, я нахожусь на колбасно-мясном заводе... Смотрите, какая огромная коптилка, и коптят ребра! Ой, как пахнет! А вот и сосиски приехали... Ухууу, клааасс!", - восклицала Полякова.

Певица подробно остановилась у станков, где делают сосиски. Ольга показала большую мясорубку, где перемалывают, по ее словам "настоящее куриное мясо, свинину, говядину и сало".

"А где же бумага?", - поинтересовалась изумленная знаменитость. "Такого не бывает", - ответили ей на производстве.

"Для того, чтобы сделать сосиску, человек стоит и вырезает каждую жилочку... Прикиньте? Мне всегда казалось, что сосиски продукт - не для еды, но если вот так вырезается каждая жилочка из мяса, то какое качество продукта... круто!", - похвалила Полякова украинский товар.

Также девушка показала специальное оборудование, из которого "выходят" уже готовые изделия. Оказывается, работники через одну измеряют длину сосисок.

"Кто видел когда-нибудь, как делаются сосиски? Боже, вы их меряете? И сколько они должны быть? 15 сантиметров? Ивлеева (ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева, - ред.) говорит, что это мало, но для сосиски достаточно", - заявила Ольга, чем насмешила работников.

Напомним, обольстительная Полякова приоткрыла халатик, взбудоражив признанием: "Я всегда получаю удовольствие от..."

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