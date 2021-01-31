Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась своим веселым настроением в загадочном виде

Как пишет Politeka.net, звезда выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" свежее фото после посещения "Городка зимних развлечений" в Киеве. Она запечатлена в короткой белой шубе, черном топе с небольшим декольте, кожаных штанах и ботинках на толстой подошве, но сильнее всего внимание привлекает серебристая маска на лице, которую красотка прикрыла черными очками. Вдобавок, арстистка сделала себе экстравагантную прическу, завязав локоны на макушке.

В таком виде Наташа Могилевская покрасовалась в салоне автомобиля. Позируя для фото, певица взяла в руку бокал с желтым напитком и вальяжно развалилась на сидении, подняв ногу.

"Круто, когда умеешь сделать праздник даже из обыденных вещей и не ищешь оправданий. А как вы сегодня делаете себе праздник?", - поинтересовалась знаменитость у подписчиков.

"Ну да, сегодня праздник водки)) так поздравила её"; "Ой красотка 👏👏👏 Наталочка"; "Классные, а также в вас положительные песни"; "Ну или когда не хочешь, чтобы узнали"; "Как красиво"; "Молодец, вы супер"; "очаровательная 😍😍😍 туфли - бомба"; "крутышка такая 😍моделька"; "Секс в большом городе:)"; "Туфли огонь"; "после локдауна это совершенно захватывающий опыт🔥😂".

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