Популярная украинская певица Наташа Могилевская похвалилась новыми сногсшибательными образами

Как сообщает Politeka.net, артистка вместе со своей креативной командой устроила примерку новых нарядов и выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры закулисья, снятые ее помощницей. Наталья дефилировала по просторной квартире с полотенцем на голове, видимо, сразу после купания.

Сначала она примерила шелковое платье нежно-розового цвета с жемчужными "бусами" вместо пояса, которое дополнил расстегнутый синий пиджак и желтые туфли. Затем Могилевская переоделась в коричневое платье и красный пиджак, который застегнула, в таком образе она сверкнула соблазнительным декольте и наклонилась, оттопырив пятую точку, на кухне.

Третий наряд звезды состоял из длинного бордового платья с разноцветными узорами и синей рубашки с короткими рукавами, пуговицы она оставила расстегнутыми. Этот образ не вызвал восторга у команды певицы, поэтому Наташа демонстративно обиделась и ушла переодеваться. Напоследок Могилевская показала полупрозрачное блестящее платье на тонких бретельках, поверх которого накинула голубой пиджак - этот ее помощникам понравился намного больше.

"Очень красиво. Да-да, классно. Кайф", - высказалась девушка-оператор.

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