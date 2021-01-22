Популярная украинская певица Наталья Могилевская удивила неожиданной новостью
Как передает Рoliteka.net, 45-летняя артистка рассказала обо всем на своей странице в Инстаграм.
Певица решила сменить амплуа и попробовать себя в новом деле.
Известие Могилевкая сопроводила свои фото, на котором сделал большие удивленные глаза, и прикрыла рот руками. При этом в кадр попал яркий разноцветный маникюр артистки.
«Я запустила свою коллекцию ювелирных украшений. Как вам идея?», - написала певица.
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Отметим, большинству ее фолловеров идея понравилась.
Могилевская обратилась к украинцам за помощью, чтобы придумать название коллекции, и решила провести конкурс.
"Ювелирная коллекция для всех! Которая не ограничивается ни именем, ни полом, ни возрастом. Жду твои варианты названия для этой коллекции эксклюзивных украшений!" - написала певица.
Новость от Могилевской активно комментируют в Сети.
«Ну как минимум, может Наталья станет мамочкой, ой как бы было здорово», «Были бы деньги покупать», «Класс, поздравляю!», «Умничка», «Неимоверная», - пишут в комментариях.
Напомним, 45-летняя Могилевская прогулялась по набережной босиком: "Ваши ножки созданы для поцелуев".
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