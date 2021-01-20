Популярная певица Оля Полякова высказала, что думает о новом языковом законе

Как сообщает Politeka.net, она отреагировала на нововведения во время роскошного отдыха на Мальдивах и выложила в "Инстаграм" видеообращение к украинцам. Для этого артистка нарядилась в просторную полосатую тунику и обтягивающее джинсовое платье на пуговицах. При этом одежда сползла на плечо и едва не засветила грудь красотки.

"Добрый вечер, мои любимые", - начала Полякова, и голос за кадром поинтересовался, почему она говорит на украинском языке. - "Как это почему? Потому что вышел закон, по которому мы должны говорить на украинском языке. Все те, кто пишет в Фейсбуке или Инстаграме, что это неудобно, я хочу сказать вам, люди, а вы видели, чтобы во Франции говорили на итальянском, а в Италии на французском? Или, может, хотят американцы разговаривать на каком-то другом языке, чем английский. Люди, у нас должен быть наш украинский язык. И может сейчас это кого-то раздражает, но в будущем наши дети будут говорить на украинском и это прекрасно, ведь для того, чтобы осознать, что ты украинец, нужно изучать свой язык, нужно на нем говорить. А на каком? Почему мы в нашей стране разговариваем на чужом языке? Люди, все нормально".

Стоит отметить, что с 16 января в Украине вступил в силу закон, который обязывает работников сферы обслуживания общаться с клиентами исключительно на государственном языке. Кроме того, на украинском должны быть ценники, указатели, инструкции, меню в ресторанах и так далее. Нарушителей будут наказывать штрафами от 5100 до 6800 гривен, но не ранее, чем через полтора года.

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Недавно в сети появилось интервью Оли Поляковой, которое она дала актрисе "Женского квартала" Лере Товстолес. Певица назвала коллег, которые ее больше всего раздражают:

«Кто меня бесит, да? Бесит меня Лобода, бесит Тина Кароль и Ани Лорак», - честно ответила Полякова.

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