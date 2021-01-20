Известная украинская певица Оля Полякова провела экскурсию по своей квартире
Звезда решила показать своим поклонникам, где сейчас живет, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Артистка записала видео в пижаме, засняв не только себя, но и своих дочерей, Машу и Алису.
Соответствующее видео появилось на Ютуб-канале Ольги.
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Звезда призналась, что ей пришлось покинуть свою комнату и переехать в зал. Сейчас в комнате артистки живет старшая дочь. У последней, таким образом, появился свой уголок.
Полякова рассказала, что пока не привыкла к тому, что живет в бывшем зале, но она будет привыкать.
В каждой комнате стоит по кровати, в комнатах девочек есть свои гардеробы.
В бывшем зале у звезды стоит пианино, а также другая техника.
Кроме того, Ольга похвасталась красивой ванной, душей кабинкой и двумя раковинами.
Стоит отметить, что площадь квартиры 200 квадратных метров и находится она в доме в центре Киева.
Видео собрало 200 тысяч просмотров и много комментариев.
"Оля, Вы, несомненно, красивая женщина. Маша молодчинка. А Алиса...разбалованная девочка. Иногда перебор", "Оленька, 6 утра !!! Все бодрые и веселые ....и не Таиланд виною этому...", "Оля, так приятно смотреть на вас домашнюю, такая классная!!!!! Честно мне вы такая больше нравитесь!!!", "Оля, ты супер у тебя красивые дети !", "Маше респект, умница . Мечта увидеть вас с мамой за своими роялями в одном зале", - написали пользователи сети.
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