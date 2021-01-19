В Сети бурно обсуждают совместные фото певицы Оли Поляковой со старшей дочкой

Отдыхающая на Мальдивах 37-летняя певица недавно выставила в своем микроблоге в Инстаграм кадры с 15-летней дочкой Машей. Как передает Politeka.net, фото быстро "разнесли" по Сети - публике есть, на что посмотреть и о чем потолковать.

Так, кадрами у себя на страничке поделился телеканал "Украина".

"Как две капли! Посмотрите, какие красавицы. Оставляйте ❤️ в комментариях для звездной мамы с дочкой и пишите, похожи ли они, по вашему мнению", - говорится в сообщении.

На снимках Полякова с дочкой продемонстрировали чудеса генетики в одинаковых красных купальниках - обе длинноногие, с тонкими талиями, пышущие красотой и свежестью. Артистка с юмором назвала себя и Машу - "спасательницами мальдиву" (из-за схожести образов с главными героями сериала "Спасатели Малибу").

Большинство пользователей оценили горячие фото. Правда, нашлись и те, кто пожурил Полякову - мол, слишком непристойно выглядят.

"Генетика это сила! Хороши)"

"Похожие, но Маша по своему красавица"



"Ого!!! Ничего себе ноги!!!"

"Переборщили с фото монтажном)))😂"

"Уже и дочку наголо приучает"

"жеребенок и кобыла - ну посмотреть, но не слышать..."

"Какие же злые бывают люди! Завидуйте молча!"

"Красивые ноги - красивое тело. А где же талант? До него нет дела..."

"Маше нужно покрасить волосы и будет огонь 🔥👑❤️😍"

"Похожи очень, Маша если бы была ростом как Оля, и волосы у нее были белого цвета, то было бы сложно различить..."

"Стыдно за мать, такие фото нельзя выставлять на показ..."

Напомним, Полякова эффектно потрясла ягодицами в крошечном мини-бикини: "Офигенная всегда и везде"

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