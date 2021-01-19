Украинская певица Оля Полякова взбудоражила кадрами из отпуска после своего дня рождения
Полякова после празднования дня рождения решила поделиться серией кадров в Инстаграм, которые поразили поклонников. Так, 37-летняя артистка решила поиграть в волейбол на пляже и заодно покрутиться перед объективом, чтобы в красках продемонстрировать подкачанное и упругое тело.
Только вчера звезда мило отметила день рождения всей семьей на берегу океана, а сегодня отдыхая на Мальдивах, получила сотни комплиментов за новый пляжный образ. Безупречные после всех тренировок изгибы поразили даже коллег знаменитости.
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«С таким фотографом и обработка не нужна!!!! @mashapolyakova Маруся! Руки у тебя из правильного места!❤️выбираем! 12345????», - написала Полякова под фото и отметила свою дочь.
Пользователи сети сразу ответили, в том числе отреагировала и Санта Димопулось:
«Мне тоже нужна такая Маруся 😂❤️; Мяч не сразу заметил!😂; С такой фигурой обработка не нужна ☺️😀👍 с днём Рождения всего самого нужного и важного Вам 😇❤️; С такой фигурой тоже😊; Оля,это ,,неприлично''быть такой шикарной!😉👍; Если руки золотые - то неважно откуда они ростут; Мне тоже нужная такая Маруся 😆💖Фигурка шик. 🔥».
До этого Оля Полякова выбралась на побережье в ярко-желтом купальнике с цветочными узорами, который тесно обтянул ее выдающиеся формы, а широкая соломенная шляпа дополнила пляжный образ артистки.
Во время прогулки певица опустилась на колени и порезвилась в страстной позе, взрыхлив песок. Затем Полякова поднялась на ноги и покрасовалась своей фигурой в полный рост.
Пользователи сети пришли в восторг от внешнего вида звезды и оставили много позитивных комментариев.
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