Певица Наталья Могилевская сразила фанатов стройными ножками

45-летняя Наталья Могилевская сейчас переживает новую волну повышенного внимания фанатов. Певица заметно постройнела и изменила имидж, сбросив десяток лет, а на ее Instagram-странице стали появляться красивые снимки, где звезда активно демонстрирует изменения во внешности. Последний снимок Могилевской пополнил этот список, пишет Politeka.net.

Наталья Могилевская в этот раз порадовала подписчиков красивым кадром, сделанным на Днепре в ветреную погоду. Певица сидит вполоборота на деревянном настиле над водой, задумчиво склонив голову к плечу. Ветер несмело играет с ее волосами и поднимает на поверхности воды небольшие волны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Певица была в купальнике, поверх которого была наброшена легкая шаль. Край парео сполз с плеча, обнажив часть спины, но звезда этого не заметила. Наталья Могилевская показала свои шикарные босые ножки, демонстрируя изящный изгиб и подтянутые мышцы.

Преданные поклонники, как и всегда, позитивно оценили снимок певицы, рассыпаясь в комплиментах и отмечая красоту ног Могилевской.

"Красавица", "Великолепная Наталья, Ваши нежнейшие ножки созданы для поцелуев", "Красотка Наташа",- написали фолловеры к публикации звезды.

Напомним, что 45-летняя Наталья Могилевская в последнее время не пренебрегает яркими и весьма откровенными нарядами, которые подчеркивают фигурку и открывают вид на ее стройные ножки. Совсем недавно она показала снимок со своего выступления на сцене, где предстала в очень смелом оранжевом платье с разрезом до самого бедра и на высоких каблуках. Звезда чувствовала себя абсолютно комфортно и очаровала всех лучезарной улыбкой.

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