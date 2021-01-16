Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками" показал, как проводит время с женой и сыном
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Влад Яма в последнее время начал активно демонстрировать в Сети кадры семейной жизни, хотя раньше о такое его поклонники могли только мечтать.
На новых фото Влад запечатлен рядом с супругой Лилией и сыном Леоном. Семья хореографа решила воспользоваться тем, что выпал снег и провести время на улице, несмотря на мороз.
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Похоже, что температура воздуха им действительно совершенно не мешает, счастливые родители с ребенком веселятся во всю. Широкие улыбки и радостные лица – тому подтверждение.
«Зима, ну ты же можешь! Минус 17 одновременно радует и обжигает!.. А с солнцем - полное счастье!!!», - написал хореограф.
Активные развлечения Влада Ямы с семьей порадовали и пользователей соцсети.
«Хорошего вам зимнего отдыха», «Красотульки», «Ну вот люблю я вашу семью! Да, мороз сегодня действительно бешеный, но нас это не останавливает», "Как же приятно на вас смотреть", - пишут в комментариях поклонники хореографа.
Напомним, бессердечная Оля Полякова поиздевалась над Владом Ямой, от Натальи Могилевской тоже досталось.
А еще Politeka писала, что раздетый Влад Яма из «Танців з зірками» озадачил развлечениями в душе, исполнив тайные желания.
Также Politeka сообщала, что Влад Яма усадил малолетнего сына-модника за руль роскошного авто, яркие кадры.