Известная украинская певица Наталья Могилевская похвасталась стройными ножками
Наталья Могилевская не устает доказывать, что даже в 45 лет можно выглядеть сногсшибательно и покорять сердца фанатов и новыми хитами, и откровенными образами. В новой публикации в Instagram звезда похвасталась стройными ножками в экстремальном мини и заворожила томным взглядом, пишет Politeka.net.
На снимке Наталья Могилевска опустилась в шикарное винтажное кресло с витыми ножками и подголовником, чтобы выпить кофе из красивой английской чашечки и просто отдаться спокойной атмосфере отдыха.
Певица позирует в коротком белоснежном платье интересного кроя с запахом, которое позволяло почти во всех ракурсах оценить изгибы стройных ножек и бархат нежной как персик кожи.
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Не обошлось и без пикантных деталей, ведь Могилевская небрежно закинула одну ногу на другую. Полы платья от этого движения слегка распахнулись, создав интригу в самом интересном месте. Взгляд фанатов может соскользнуть ниже по аппетитным ножкам и насладится тем, как смотрятся изящные "шпильки" на их изгибах.
Наталья Могилевская смотрела в камеру слегка томным взглядом, говорившем о расслабленности и легкости, которые в этот момент ощущала звезда. Она сидела в кресле в окружении мягкого сиреневого меха своей шубки, которая напоминала скорее облако, чем зимнюю одежду.
Новый снимок Натальи Могилевской привлек много внимания поклонников, которые в комментариях засыпали звезду комплиментами и приятными словами, а также напомнили о материнстве.
"Очень красивое фото", "Красотуличка", "Шикарно выглядите!", "Неотразимая!", " Шикарная", "Как всегда красотка", "Наташа, хватит вкалывать, пора деток заводить"- написали фолловеры под публикацией певицы.
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