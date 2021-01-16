Известная украинская певица Наталья Могилевская показала яркое фото со сцены и покорила длинными стройными ногами
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Могилевской в соцсети.
Так, в своем аккаунте певица запостила фотографию со своего выступления на сцене, анонсировав новые концерты. Она призналась, что уже очень соскучилась по своей аудитории и живым выступлениям.
"Я ужасно соскучилась! Пишите, в каком еще городе нас ждете?" - написала она.
На опубликованной фотографии Могилевская выступает на сцене в оранжевом платье с разрезом до бедра и на высоченных каблуках. Она танцует и улыбается, а рядом с ней на подтанцовке - двое молодых мужчин в белых костюмах.
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В комментариях поклонники певицы рассказали, в каких городах ждут ее, а также засыпали ее комплиментами.
"Надеюсь, что встречусь с вами", "Как всегда, на высоте", "Какая красивая!", "Очень ждем концерт", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что Могилевская опубликовала видео со своего отдыха в Карпатах. На опубликованных кадрах три человека едут на лыжах, и певица предложила фолловерам угадать, кто из них она.
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