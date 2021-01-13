Украинская певица Наталья Могилевская продолжает покорять сеть своим новым хитом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка ежедневно публикует видео с молодежной сети Тик Ток, где под ее песню зажигает юное поколение. Но и сама артистка не пасет задних. Она регулярно снимает танцы со звездами, блогерами, тиктокерами и другими людьми.

Так, недавно у себя в Инстаграм она решила напомнить про видео, которое снимала в праздничный период. На нем засветился партнер Alyona Alyona по «Танцях з зірками» Юрий Гурич, который запомнился украинцам по ярким выступлениям с известной рэпершей.

На видео он и еще один парень были одеты в забавные рождественские свитера. Они не отказали яркой звезде и присоединились к ее флешмобу, зажигая под песню «Натусик».

«Нашла сказочных эльфов», - подписала видео Могилевская, которая буквально отбила у Alyona Alyona ее танцевального партнера.

В комментариях звезде оставили массу отзывов.

«Ооо, да. Это же Назар и Юра. Вам нужно сделать совместный номер. Крутые», «Смотрю с самого детства», «Ты всегда красивая, офигенный трек, поздравляю», - пишут пользователи сети.

Напомним, что сияющая Наташа Могилевская произвела фурор, показав безупречные «сладости» в смелом мини: «Ах, эти ноги…».

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