Популярна українська співачка Наталія Могилевська продовжує просувати свій новий хіт будь-якими способами

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала танець, який вона зняла для молодіжної мережі Тік Ток. Могилевська була одягнена в довгу сукню з легкої тканини, поверх якої вона одягла пальто. Поруч з артисткою танцювали дві ефектні довговолосі дівчата у вечірніх сукнях.

На задньому плані, хоч і менш активно, під хіт "Натусік" запалював друг Могилевської, київський бізнесмен-мільйонер Олег Рижов, з яким їй вже давно приписують роман. Білозубий красень був одягнений в стильний сірий костюм, поверх якого надів пальто. Варто відзначити, що чоловік, незважаючи на свій статус, запалював на повну з енергійною зіркою.

Відзначимо, що 45-річна Наталія Могилевська, як і багато зірок, вирішила залучити до своєї творчості молоду аудиторію, тому записала трек з молодими виконавцями і пішла на простори Тік Току. Зірка знімає не тільки танці під свої хіти, але і забавні ролики, які набирають тисячі переглядів.

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