Популярная украинская певица Наталья Могилевская продолжает продвигать свой новый хит любыми способами

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала танец, который она сняла для молодежной сети Тик Ток. Могилевская была одета в длинное платье из легкой ткани, поверх которого она надела пальто. Рядом с артисткой танцевали две эффектные длинноволосые девушки в вечерних платьях.

На заднем плане, хоть и менее активно, под хит «Натусик» зажигал друг Могилевской, киевский бизнесмен-миллионер Олег Рыжов, с которым ей уже давно приписывают роман. Белозубый красавчик был одет в стильный серый костюм, поверх которого надел пальто. Стоит отметить, что мужчина, несмотря на свой статус, отжигал на полную с энергичной звездой.

Отметим, что 45-летняя Наталья Могилевская, как и многие звезды, решила привлечь к своему творчеству молодую аудиторию, поэтому записала трек с молодыми исполнителями и ушла на просторы Тик Тока. Звезда снимает не только танцы под свои хиты, но и забавные ролики, которые набирают тысячи просмотров.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская впечатлила своим безупречным лицом, которое решила показать крупным планом.

Напомним, что 45-летняя Могилевская в леопарде зажгла с завидным красавчиком, неожиданные кадры: "А кто тот попрыгунчик?".

Как сообщала Politeka, Могилевская задрала халат и раскрыла душу после озорства с красавцем-миллионером: "Как холодный душ".

Также Politeka писала, что сияющая Могилевская произвела фурор, показав безупречные «сладости» в смелом мини: «Ах, эти ноги…».