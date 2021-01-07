Відома українська співачка Наталія Могилевська вирішила здивувати фанатів сміливим образом і не менш сміливим зверненням

Як розповідає Politeka, фотографією красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, знаменитість вирішила звернутися до своїх хейтерів, назвавши їх "великими вчителями".

"Ну, по-перше, вони нагадують нам про наші діри, шиті білими нитками, а так само про те, що лайно є як на вулиці, так і в кожному з нас, і що не тільки милість і добрість створив Господь, Як нам хочеться думати в своїх молитвах, але і змушують задуматися, про творця Який створив все Наше лайно, яке ми так не хочемо помічати, гидливо відвертаючи ніс, в тому числі й від самих себе», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Могилевська позує, вмостившись в кріслі в сміливій міні-сукні, показавши на камеру бездоганні ноги. Подібна краса не могла "пройти повз" її шанувальників.

"Ах, ці ноги", "ну дуже красива", "Наташа, ви шикарна", "красуня! Обожнюю ваші ноги. І слова - до глибини душі", "як завжди – неперевершена", - пишуть вони.

Нагадаємо, що Могилевська і Дорофєєва влаштували "жару" в спокусливих нарядах.

Як повідомляла Politeka, різко помолоділа Могилевська в кошлатому вбранні несподівано звернулася до українців.

Також Politeka писала, що 45-річна Могилевська з короною на голові вразила виглядом, витягнувши ноги в екстра-міні.