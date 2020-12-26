Известная украинская певица Наталья Могилевская решила сделать новогодний подарок своим фанатам
Как сообщает Politeka.net, звезда выложила на странице в соцсети "Инстаграм" кадры из своего нового клипа на песню «Натусик», который вышел на днях.
В кадре артистка в «лохматом» мини-платье зажигает с девчонками на вечеринке.
А в подписи к видео Могилевская обрадовала всех, что приготовила новогодние подарки - поездку на Party Bus, однако есть определенное условие.
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«Мои хорошие, я продолжаю делать для вас новогодние подарки и сегодня хочу объявить новогодний конкурс от Натусика ✨ Выиграй 2 часа поездки на любом эксклюзивном транспортном средстве от компании «Party Bus», прокатись по вечернему Киеву и устрой запоминающуюся вечеринку этой зимы со своими друзьями», - написала артистка.
До этого мы сообщали, что украинская певица Наталья Могилевская поделилась своим новогодним настроением
Так, Могилевская призналась, что этот год запомнился ей не только своими трудностями.
«В это новогоднее время, жду очень много гостей. В этом году как никогда много друзей у меня появилось!», - написала звезда.
Могилевская надела теплый свитер, а сверху накинула еще и кардиган. Певица уже начала открывать подарки, ведь в руках у нее можно заметить красную коробку со сдвинутой крышкой.
Напомним, босая Могилевская засветилась "навеселе" в отеле с 18-летним парнем.
Как сообщала Politeka, Могилевская с глубоким декольте тряхнула стариной перед молодежью, кадры разгула: "Так долго дразнила...".
Также Politeka писала, что Могилевская побаловала своими сладкими формами в "леопарде".