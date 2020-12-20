Популярная украинская певица Наталья Могилевская поделилась своим новогодним настроением

Звезда начала подводить итоги уходящего года в новом посте в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Могилевская призналась, что этот год запомнился ей не только своими трудностями.

«В это новогоднее время, жду очень много гостей. В этом году как никогда много друзей у меня появилось!», - написала звезда.

Она также поделилась праздничным фото. На нем певица сидит под елочкой, украшенной в золотых и красных тонах. Могилевская надела теплый свитер, а сверху накинула еще и кардиган. Певица уже начала открывать подарки, ведь в руках у нее можно заметить красную коробку со сдвинутой крышкой.

Поклонники звезды тут же отреагировали на пост.

«Вааау, какая хорошенькая!) Обожаю Вас!», «Отлично выглядите!», «Вы прекрасна», «Наташка помолодела. Красотка», «Наташа вы как всегда красива», «Натусик - залетай на шампусик» «Очень красивая и женственная! Всех благ Вам!», - пишут люди.

Ранее сообщалось, что Наталья опубликовала фото, на котором демонстрировала формы в белом костюме. Наряд оголял плечи звезды, а из красивого декольте выставился бюст звезды. Золотые цепочки сияли на шее, привлекая внимание.

Звезда была в леопардовой шубке, которую спустила с плеч. В руках Могилевская держала леопардовый микрофон.

Напомним, босая Могилевская засветилась "навеселе" в отеле с 18-летним парнем.

Как сообщала Politeka, Могилевская с глубоким декольте тряхнула стариной перед молодежью, кадры разгула: "Так долго дразнила...".

Также Politeka писала, что Могилевская побаловала своими сладкими формами в "леопарде".