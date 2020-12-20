Популярная украинская певица Наталья Могилевская поделилась своим новогодним настроением
Звезда начала подводить итоги уходящего года в новом посте в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Могилевская призналась, что этот год запомнился ей не только своими трудностями.
«В это новогоднее время, жду очень много гостей. В этом году как никогда много друзей у меня появилось!», - написала звезда.
Она также поделилась праздничным фото. На нем певица сидит под елочкой, украшенной в золотых и красных тонах. Могилевская надела теплый свитер, а сверху накинула еще и кардиган. Певица уже начала открывать подарки, ведь в руках у нее можно заметить красную коробку со сдвинутой крышкой.
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Поклонники звезды тут же отреагировали на пост.
«Вааау, какая хорошенькая!) Обожаю Вас!», «Отлично выглядите!», «Вы прекрасна», «Наташка помолодела. Красотка», «Наташа вы как всегда красива», «Натусик - залетай на шампусик» «Очень красивая и женственная! Всех благ Вам!», - пишут люди.
Ранее сообщалось, что Наталья опубликовала фото, на котором демонстрировала формы в белом костюме. Наряд оголял плечи звезды, а из красивого декольте выставился бюст звезды. Золотые цепочки сияли на шее, привлекая внимание.
Звезда была в леопардовой шубке, которую спустила с плеч. В руках Могилевская держала леопардовый микрофон.
Напомним, босая Могилевская засветилась "навеселе" в отеле с 18-летним парнем.
Как сообщала Politeka, Могилевская с глубоким декольте тряхнула стариной перед молодежью, кадры разгула: "Так долго дразнила...".
Также Politeka писала, что Могилевская побаловала своими сладкими формами в "леопарде".