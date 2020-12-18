Певица Наталья Могилевская показала, как надо веселиться - публика оценила
Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показала яркие моменты нового клипа на песню "Натусик, залетай на шампусик", записанную совместно с "Тик-токером" ULove Home (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Могилевская козырнула роскошным видом в кремовом брючном костюме с аппетитным декольте, усыпанным золотыми украшениями, и накинутой на плечи "леопардовой" шубкой. "Изюминкой" стала необычная трость-микрофон - также "хищной" расцветки.
Наталья вела себя раскованно в окружении молодежи. Чего только стоит тот момент, когда она, не глядя, оставляла автографы кистью с краской. После этого певица продолжила кутить с шампанским в лимузине.
"Внимание❗️Уже на YouTube наш новый клип❤️Ура! Наконец-то дождались! Я так долго дразнила вас тизерами, но уже прямо сейчас вы можете найти наш новогодний сюрприз на моем канале! С наступающим Новым годом, дорогие мои и любимые❤️Этот сюрприз для Вас! Мы очень старались💋 Все Натусики- пишите своё имя, буду лайкать ваше фото у Вас в профиле! И те, у кого подружки, пишите тоже! Зову вас на шампусик в YouTube 🥂", - говорится в подписи.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Натусик и детский шампусик😉 Малыш где ты учился, я преподовала"
"Песня-🔥 сразу хочется двигаться😘"
"Не надо было бухать каждый день и не была бы натусиком"
"Наташа, всегда удивляешь! 👍"
"Натусик, ты крутая🔥😍"
Напомним, поцелуй Могилевской со своим старым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".
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