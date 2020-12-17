Украинская певица Наталья Могилевская поразила стильным образом в "леопарде"

Звезда полюбилась зрителям не только благодаря своему таланту, но и внешности, сообщает Politeka.net. Не так давно артистка изменила цвет волос и стала выглядеть стильнее.

В своем Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором демонстрировала формы в белом костюме.

Наряд оголял плечи звезды, а из красивого декольте выставился бюст звезды. Золотые цепочки сияли на шее, привлекая внимание.

Звезда была в леопардовой шубке, которую спустила с плеч. В руках Могилевская держала леопардовый микрофон

"Друзья, до премьеры моего Новогоднего сюрприза остался всего 1 день! Сегодня вечером не пропустите последний тизер к нашему клипу!🎉 #могилевская #музыка #топ #натусикшампусик", - написала певица.

За 20 минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"🔥🔥🔥Вы-расцвели, Наталья🌷🌷🌷", "Наташа Вы супер!❤️❤️❤️", "Вы с каждым днём всё прекрасней!!! 🌷", "Прикид как у оперной дивы с Пятого Элемента🙂 ", "Наталья - Вы Богиня!!!💐💐💐💐💐🍾🍾🍾🍾🍾", "урааа с нетерпением жду это будет очень круто 😍😍😍😍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская предстала в необычном виде, который понадобился ей для клипа на песню "Натусик, залетай на шампусик". Она нарядилась в "пушистую" куртку, выкрашенную во все цвета радуги, хоть и не по порядку, под ней можно заметить экстремально короткое белое платье. Голову Наташи украсила диадема с ее именем на латинице.

"Знакомьтесь, это - Натусик!😎 До премьеры клипа осталось 2 дня", - написала звезда.

Напомним, поцелуй Могилевской со своим старым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".

Как сообщала Politeka, 45-летняя Наталья Могилевская пленила своими "красотами" в сверкающем мини: "Каждый артист должен..."

Также Politeka писала, что раскованная Могилевская в кожаном костюме бросилась в объятия молодого красавца: "так получилось, что...".