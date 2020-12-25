Известная украинская певица Наталья Могилевская покорила видом, умостившись на полу в роскошном наряде

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Дорогие мои, и любимые❤️ Уже завтра в 22:15 на 1+1 вы можете услышать Натусик, в эфире Светской жизни», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии Могилевская позирует, умостившись на полу в «лохматом» мини-платье, оголив безупречные ноги. Образ красотка дополнила идеальной прической и практически незаметным макияжем.

«Вау, роскошная Богиня», «Натусик – симпатюсик», «красивая», «Какие яркие елки. В год быка думаю то, что надо», «бомбезная», - пишут ее поклонники.

До этого мы сообщали, что украинская певица Наталья Могилевская поделилась своим новогодним настроением

Так, Могилевская призналась, что этот год запомнился ей не только своими трудностями.

«В это новогоднее время, жду очень много гостей. В этом году как никогда много друзей у меня появилось!», - написала звезда.

Могилевская надела теплый свитер, а сверху накинула еще и кардиган. Певица уже начала открывать подарки, ведь в руках у нее можно заметить красную коробку со сдвинутой крышкой.

Напомним, босая Могилевская засветилась "навеселе" в отеле с 18-летним парнем.

Как сообщала Politeka, Могилевская с глубоким декольте тряхнула стариной перед молодежью, кадры разгула: "Так долго дразнила...".

Также Politeka писала, что Могилевская побаловала своими сладкими формами в "леопарде".