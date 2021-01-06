Популярная украинская певица Наталья Могилевская впечатлила поклонников безупречным лицом, которое решила показать крупным планом

Как рассказывает Politeka, снимок был опубликован на странице знаменитости в Instagram.

«Свят вечер! 🙏 Хочу поздравить вас величайшей мудростью и моими любимыми словами апостола Павла, его обращением к Коринфянам» - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что на опубликованной фотографии Могилевская лежит на кровати, одаривая поклонников безупречной улыбкой. При этом певица привела больше десяти пунктов, среди которых «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

Поклонники высоко оценили поздравление кумира, о чем говорит происходящее в комментариях.

«Очень красивая», «вау, до чего же вы идеальны, Наташа», «Счастливого рождества!», «Всех благ тебе и твоей семье», «хорошенькая женщина», «вы настоящая красотка», «Да,есть чему учиться еще поколениям людей», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Наталья Могилевская ошеломила поклонников, презентовав новый трек

На опубликованных кадрах Могилевская позирует в окружении толпы поклонников, раздавая при этом автографы.

Напомним, что Могилевская и Дорофеева устроили "жару" в соблазнительных нарядах.

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