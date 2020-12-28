Популярная украинская певица Наталья Могилевская ошеломила поклонников, презентовав новый трек

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Спасибо…за презентацию песни «Натусик». Спасибо каждому моему поклоннику, что пришли поддержать меня и премьеру. Спасибо диджею из моего клипа…ждите в этом году много новогодних огоньков», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Могилевская позирует в окружении толпы поклонников, раздавая при этом автографы.

«Наташа, ты яркий огоночек», «какая красивая», «украинская звездочка», «какая красивая», «блин, вот бы мне туда», «так держать!», «боже, какая хорошенькая», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица Наталья Могилевская не смогла сдержать эмоций от сюрпризов поклонников

Певица была одета в топ, поверх которого набросила теплую кофту. Она была возбуждена и очень эмоционально говорила на камеру.

«Ребята, страшно кайфую от ваших ТикТоков. Выкладываю. Блин, это так здорово. Я вообще увлеклась - классно, весело, по-новогоднему. Выкладывайте еще, жду», - отметила Могилевская.

Напомним, что Могилевская и Дорофеева устроили "жару" в соблазнительных нарядах.

Как сообщала Politeka, резко помолодевшая Могилевская в лохматом наряде неожиданно обратилась к украинцам: "Мои хорошие...".

Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская с короной на голове впечатлила видом, вытянув ноги в экстра-мини: «Вау, роскошная…».