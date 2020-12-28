Известная украинская певица Наталья Могилевская не смогла сдержать эмоций от сюрпризом поклонников

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка записала эмоциональное видео, в котором обратилась ко всем своим фанатам, которые подхватили ее новую песню «Натусик» и массово снимают под нее видео в молодежной сети ТикТок.

Певица была одета в топ, поверх которого набросила теплую кофту. Она была возбуждена и очень эмоционально говорила на камеру.

«Ребята, страшно кайфую от ваших ТикТоков. Выкладываю. Блин, это так здорово. Я вообще увлеклась - классно, весело, по-новогоднему. Выкладывайте еще, жду», - отметила Могилевская.

Стоит отметить, что накануне певица подразнила поклонников шалостями в постели. Красотка записала себя, лежа в кровати. Она держала голову над подушкой и пела.

«Натусик, залетай на шампусик. Натусик, уже никуда не едет Натусик. Ух», - пропела Могилевская, опустив голову на подушку.

Стоит отметить, что недавно Наталья Могилевская записала совместную песню с молодыми исполнителями. Она пошла по стопам Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые уже взорвали интернет сотрудничеством с молодыми звездами.

Напомним, что Могилевская и Дорофеева устроили "жару" в соблазнительных нарядах: "Настоящие искусительницы".

Как сообщала Politeka, резко помолодевшая Могилевская в лохматом наряде неожиданно обратилась к украинцам: "Мои хорошие...".

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