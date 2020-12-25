Відома українська співачка Наталія Могилевська підкорила видом, вмостившись на підлозі в розкішному вбранні

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Дорогі мої, і улюблені❤️ вже завтра о 22: 15 на 1+1 ви можете почути Натусик, в ефірі Світського життя», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Могилевська позує, вмостившись на підлозі в «кошлатому» міні-сукні, оголивши бездоганні ноги. Образ красуня доповнила ідеальною зачіскою і практично непомітним макіяжем.

"Вау, розкішна Богиня», «Натусик – симпатюсик», «красива", " які яскраві ялинки. У рік Бика думаю те, що треба», «бомбезна», - пишуть її шанувальники.

До цього ми повідомляли, що українська співачка Наталія Могилевська поділилася своїм новорічним настроєм

Так, Могилевська зізналася, що цей рік запам'ятався їй не тільки своїми труднощами.

«У цей новорічний час, чекаю дуже багато гостей. Цього року як ніколи багато друзів у мене з'явилося!",- написала зірка.

Могилевська одягла теплий светр, а зверху накинула ще й кардиган. Співачка вже почала відкривати подарунки, адже в руках у неї можна помітити червону коробку зі зрушеною кришкою.

Нагадавши, боса Могилевська засвітилася "напідпитку" в готелі з 18-річним хлопцем.

Як повідомляла Politeka, Могилевська з глибоким декольте труснула старовиною перед молоддю, кадри розгулу: "Так довго дражнила...".

Також Politeka писала, що Могилевська побалувала своїми солодкими формами в "Леопарді".