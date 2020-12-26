Відома українська співачка Наталія Могилевська вирішила зробити новорічний подарунок своїм фанатам

Як повідомляє Politeka.net, зірка виклала на сторінці в соцмережі "Instagram" кадри зі свого нового кліпу на пісню «Натусик», який вийшов днями.

У кадрі артистка в "кошлатій" міні-сукні запалює з дівчатами на вечірці.

А в підписі до відео Могилевська обрадувала всіх, що приготувала новорічні подарунки - поїздку на Party Bus, проте є певна умова.

«Мої хороші, я продовжую робити для вас новорічні подарунки і сьогодні хочу оголосити новорічний конкурс від Натусика ✨ Виграй 2 години поїздки на будь-якому ексклюзивному транспортному засобі від компанії «Party Bus», прокотися по вечірньому Києву і влаштуй запам'ятовується вечірку цієї зими зі своїми друзями», - написала артистка.

До цього ми повідомляли, що українська співачка Наталія Могилевська поділилася своїм новорічним настроєм

Так, Могилевська зізналася, що цей рік запам'ятався їй не тільки своїми труднощами.

«У цей новорічний час, чекаю дуже багато гостей. Цього року як ніколи багато друзів у мене з'явилося!",- написала зірка.

Могилевська одягла теплий светр, а зверху накинула ще й кардиган. Співачка вже почала відкривати подарунки, адже в руках у неї можна помітити червону коробку зі зрушеною кришкою.